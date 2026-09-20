Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех
Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УСМ-0,5-400 34113 длиной 400 мм, магнитный, с 3 глазками, поможет найти отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов. Инструмент незаменим при осуществлении строительных и ремонтных работ, т.к. обеспечивает высокую точность работы.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Алюминиевый профиль — инструмент отличается прочностью и малым весом 293 г.
- Надежность — контроль установки глазков уровня осуществлен электроникой.
- Высокая точность — рабочая поверхность инструмента фрезерована, погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Удобство работы — уровень имеет измерительную шкалу на корпусе.
- Встроенные магниты — прибор можно зафиксировать на металлических поверхностях и освободить руки.
- Защита от попадания мусора — с обеих сторон на корпусе имеются заглушки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитУровень лазерный Bort BLN-15 91275714
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Smart 2D Green
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL QB Green Set
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 set (1-2-123)
-
В наличииЦена 4 970 руб. 8 540 руб.1243 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УСМ-0,5-400 34113 длиной 400 мм, магнитный, с 3 глазками, поможет найти отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов. Инструмент незаменим при осуществлении строительных и ремонтных работ, т.к. обеспечивает высокую точность работы.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Алюминиевый профиль — инструмент отличается прочностью и малым весом 293 г.
- Надежность — контроль установки глазков уровня осуществлен электроникой.
- Высокая точность — рабочая поверхность инструмента фрезерована, погрешность не превышает 0,5 мм/м.
- Удобство работы — уровень имеет измерительную шкалу на корпусе.
- Встроенные магниты — прибор можно зафиксировать на металлических поверхностях и освободить руки.
- Защита от попадания мусора — с обеих сторон на корпусе имеются заглушки.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УСМ-0,5-400, фрезерованный, 3 глазка, магнитный, 400 мм Сибртех