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Триммер бензиновый Hammer MTK420C купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Hammer MTK420C

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Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 1
Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 2
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Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 5
Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 6
Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 7
Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 1
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 2
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 3
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 4
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 5
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 6
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 7
  • Триммер бензиновый Hammer MTK420C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347468
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Характеристики

Бренд
HAMMER
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Размеры в упаковке, см
44х35х25
Вес, кг.
6.5

Описание товара Триммер бензиновый Hammer MTK420C

Мощная мотокоса с прямым валом и двуручной велосипедной рукояткой для удобства работы. Обладает превосходным тяговым усилием и высоким крутящим моментом. Предназначена для частого интенсивного использования и рассчитана на высокие нагрузки. Быстро и эффективно косит травяной покров, густой бурьян и небольшие кустарники. Двухтактный одноцилиндровый двигатель Euro-II/EPA. Полуавтоматический выпуск лески. Быстрый и четкий набор оборотов. Низкий уровень шума. Низкий расход бензина. Низкие эксплуатационные расходы. Низкий уровень вибрации. Возможность работы и хранения в любом положении. Широкий дефлектор для большей безопасности. Длинная прямая штанга, увеличивающая доступную область и повышающая эргономичность. Изогнутая двухручная эргономичная рукоятка, повышающая удобство интенсивной работы мотокосой. Удобный наплечный ремень, облегчающий длительную работу, предоставляя большую свободу перемещений и обеспечивающий надёжность при эксплуатации изделия. Ручной топливный насос, позволяющий вручную подкачать топливо в карбюратор, что позволит сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Hammer MTK420C




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Характеристики
Бренд
HAMMER
Тип товара
Триммер садовый бензиновый
Описание
Мощная мотокоса с прямым валом и двуручной велосипедной рукояткой для удобства работы. Обладает превосходным тяговым усилием и высоким крутящим моментом. Предназначена для частого интенсивного использования и рассчитана на высокие нагрузки. Быстро и эффективно косит травяной покров, густой бурьян и небольшие кустарники. Двухтактный одноцилиндровый двигатель Euro-II/EPA. Полуавтоматический выпуск лески. Быстрый и четкий набор оборотов. Низкий уровень шума. Низкий расход бензина. Низкие эксплуатационные расходы. Низкий уровень вибрации. Возможность работы и хранения в любом положении. Широкий дефлектор для большей безопасности. Длинная прямая штанга, увеличивающая доступную область и повышающая эргономичность. Изогнутая двухручная эргономичная рукоятка, повышающая удобство интенсивной работы мотокосой. Удобный наплечный ремень, облегчающий длительную работу, предоставляя большую свободу перемещений и обеспечивающий надёжность при эксплуатации изделия. Ручной топливный насос, позволяющий вручную подкачать топливо в карбюратор, что позволит сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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