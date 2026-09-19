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Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней купить с доставкой в Москве
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Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней

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Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347183
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
366
Число ступеней, шт
8
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
105
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.44х0.54х0.1
Вес, кг.
8.4

Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней

Лестница алюминиевая универсальная, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница-стремянка Сибин 38803-08 8 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
366
Число ступеней, шт
8
Высота изделия от земли до последней ступеньки см
105
Число секций
1
Материал
алюминий
Чердачная
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница алюминиевая универсальная, предназначена для выполнения различных хозяйственных и ремонтно-строительных работ.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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