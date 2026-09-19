Top.Mail.Ru
Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней - фото 1
Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней - фото 2
Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
  • Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней - фото 1
  • Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней - фото 2
  • Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.21х0.51х0.1
Вес, кг.
7.51

Описание товара Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней

Лестница-стремянка СИБИН 38803-7 имеет прочную алюминиевую конструкцию и предназначена для проведения различных (малярных, ремонтных, садовых) работ на сравнительно небольшой высоте. 



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянки
Страна производитель
Китай
Описание
Лестница-стремянка СИБИН 38803-7 имеет прочную алюминиевую конструкцию и предназначена для проведения различных (малярных, ремонтных, садовых) работ на сравнительно небольшой высоте. 


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница-стремянка Сибин 38803-07 7 ступеней - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...