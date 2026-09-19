Лестница приставная Сибин 38834-09 9 ступеней
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Характеристики
Тип товара
Лестницы
Число секций
1
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347162
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
3
Число ступеней, шт
9
Число секций
1
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.55х0.34х0.1
Вес, кг.
3.2
Описание товара Лестница приставная Сибин 38834-09 9 ступеней
Приставная лестница СИБИН 9 ступеней 38834-09 предназначена для обеспечения доступа человека на возвышения для выполнения определенных работ. Изготовлена из легкого и прочного алюминиевого профиля. Опорные ножки имеют пластиковые наконечники, которые препятствуют скольжению лестницы.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней
Теги товара: 9 ступеней, алюминиевые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лестницы
Рабочая высота, см
3
Число ступеней, шт
9
Число секций
1
Материал
алюминий
Страна производитель
Китай
Приставная лестница СИБИН 9 ступеней 38834-09 предназначена для обеспечения доступа человека на возвышения для выполнения определенных работ. Изготовлена из легкого и прочного алюминиевого профиля. Опорные ножки имеют пластиковые наконечники, которые препятствуют скольжению лестницы.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней
Теги товара: 9 ступеней, алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 8 ступеней
Теги товара: 9 ступеней, алюминиевые
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