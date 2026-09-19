Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянки
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347155
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
4
Число ступеней, шт
8
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.43х0.5х0.11
Вес, кг.
10
Описание товара Лестница-стремянка Mirax 38800-08 8 ступеней
Стальная лестница-стремянка MIRAX 8 ступеней, 162 см 38800-08 применяется на производстве и в быту. Снабжена широкими ступенями для удобства при подъёме и спуске. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Пластиковые заглушки на ножках препятствуют скольжению.
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Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стремянки
Рабочая высота, см
4
Число ступеней, шт
8
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Стальная лестница-стремянка MIRAX 8 ступеней, 162 см 38800-08 применяется на производстве и в быту. Снабжена широкими ступенями для удобства при подъёме и спуске. Благодаря наличию высокой дуги работник может безопасно выполнять различные высотные работы. Пластиковые заглушки на ножках препятствуют скольжению.
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 9 ступеней
Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые
Смотрите также: Измерительное оборудование, Ручной инструмент, Строительное оборудование, Электроинструмент, 9 ступеней
Теги товара: 8 ступеней, алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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