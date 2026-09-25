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Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия купить с доставкой в Москве
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Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия

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Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 1
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 2
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 3
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 4
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 5
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 6
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 7
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 8
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 9
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 10
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 11
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 12
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 13
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 14
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 15
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 16
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 17
Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
4.758
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 1
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 2
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 3
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 4
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 5
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 6
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 7
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 8
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 9
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 10
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 11
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 12
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 13
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 14
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 15
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 16
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 17
  • Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 
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В наличии
Код товара: 748106
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия
9 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница трехсекционная - 1 шт
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
4.758
Максимальная высота, м
4.76
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
450
Габариты в сложенном состоянии, мм
2250x445x155
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.26х0.45х0.18
Вес, кг.
13.5

Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия

Алюминиевая трехсекционная лестница Сибртех 97818 состоит из 3 секций по 8 ступеней каждая. Она предназначена для использования преимущественно на открытом воздухе и в помещениях с высокими потолками, подойдет также для работников коммунальных служб и строителей. Лестница поможет провести отделочные, монтажные работы, будет полезна на складе.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, весит намного меньше стальных аналогов, при этом обладает прочностью и коррозионной стойкостью.
  • Допустимая нагрузка 150 кг — лестница способна выдержать вес практически любого пользователя.
  • Многофункциональность — лестница может использоваться в 3 различных вариациях — в качестве стремянки (с двумя расставленными и одной выдвинутой вверх секцией), двухсторонней стремянки (две секции расставлены, третья демонтирована) и приставной лестницы.
  • Пластиковые заглушки — края профиля не царапают напольное покрытие независимо от выбранного положения лестницы.
  • Устойчивость — лестница оснащена съемным стабилизатором, выравнивающим ее положение на горизонтальных поверхностях.
  • Безопасная эксплуатация — на ступени нанесено антискользящее покрытие, имеется ограничитель по максимальной высоте.
  • Простое применение — сборка, разборка и смена рабочих положений не занимает много времени.
  • Компактное хранение и удобная транспортировка — в сложенном виде лестница не занимает много места.

Внешний вид товара может незначительно отличаться от указанного на изображении, что не влечет изменения его качества.

Отзывы о товаре Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница трехсекционная - 1 шт
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
4.758
Максимальная высота, м
4.76
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
450
Габариты в сложенном состоянии, мм
2250x445x155
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание

Алюминиевая трехсекционная лестница Сибртех 97818 состоит из 3 секций по 8 ступеней каждая. Она предназначена для использования преимущественно на открытом воздухе и в помещениях с высокими потолками, подойдет также для работников коммунальных служб и строителей. Лестница поможет провести отделочные, монтажные работы, будет полезна на складе.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — рама изготовлена из прессованного алюминиевого профиля прямоугольного сечения, весит намного меньше стальных аналогов, при этом обладает прочностью и коррозионной стойкостью.
  • Допустимая нагрузка 150 кг — лестница способна выдержать вес практически любого пользователя.
  • Многофункциональность — лестница может использоваться в 3 различных вариациях — в качестве стремянки (с двумя расставленными и одной выдвинутой вверх секцией), двухсторонней стремянки (две секции расставлены, третья демонтирована) и приставной лестницы.
  • Пластиковые заглушки — края профиля не царапают напольное покрытие независимо от выбранного положения лестницы.
  • Устойчивость — лестница оснащена съемным стабилизатором, выравнивающим ее положение на горизонтальных поверхностях.
  • Безопасная эксплуатация — на ступени нанесено антискользящее покрытие, имеется ограничитель по максимальной высоте.
  • Простое применение — сборка, разборка и смена рабочих положений не занимает много времени.
  • Компактное хранение и удобная транспортировка — в сложенном виде лестница не занимает много места.

Внешний вид товара может незначительно отличаться от указанного на изображении, что не влечет изменения его качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница СИБРТЕХ 97818, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная, Россия - стоимость товара 9940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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