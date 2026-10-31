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Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125 купить с доставкой в Москве
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Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125

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Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knipex
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
250

Описание товара Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125

Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике. Шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок. Резание с контролируемым микросмещением режущих кромок для сверхточной работы даже с тончайшей проволокой и для долгого срока службы. Кончики прецизионной формы режут даже плотно пригнанные провода толще ? 0,2 мм. Шарнир с заклепкой из легированной стали. Исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением. С раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия.



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Отзывы о товаре Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125




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Характеристики
Бренд
Knipex
Тип товара
Описание
Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике. Шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок. Резание с контролируемым микросмещением режущих кромок для сверхточной работы даже с тончайшей проволокой и для долгого срока службы. Кончики прецизионной формы режут даже плотно пригнанные провода толще ? 0,2 мм. Шарнир с заклепкой из легированной стали. Исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением. С раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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