Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
В наличии
Код товара: 347004
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
250
Описание товара Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125
Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике. Шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок. Резание с контролируемым микросмещением режущих кромок для сверхточной работы даже с тончайшей проволокой и для долгого срока службы. Кончики прецизионной формы режут даже плотно пригнанные провода толще ? 0,2 мм. Шарнир с заклепкой из легированной стали. Исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением. С раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБолторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17788, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трех...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитКабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитБокорезы усиленные DENZEL 17783, 180 мм, трехкомпонентные рукоят...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитБокорезы Felo 59101440
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17789, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трех...
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17785, 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоя...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКлещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитБокорезы NWS 134-69-145
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17784, 200 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоя...
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитБокорезы диагональные Knipex KN-7002160
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитКабелерез ЗУБР НК-40 23341-80_z01, 800 мм, диаметр 40 мм
Кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике. Шлифованные, очень острые режущие кромки без фасок. Резание с контролируемым микросмещением режущих кромок для сверхточной работы даже с тончайшей проволокой и для долгого срока службы. Кончики прецизионной формы режут даже плотно пригнанные провода толще ? 0,2 мм. Шарнир с заклепкой из легированной стали. Исключительно легкий ход для работы с минимальным утомлением. С раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бокорезы для электроники Knipex KN-7803125