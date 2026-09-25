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Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм

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Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 1
Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 2
Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 3
Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 1
  • Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 2
  • Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 3
  • Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Длина, мм
300
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х7х3
Вес, г.
480

Описание товара Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм

Усиленные торцевые клещи Gross 17995 длиной 300 мм, с обливными рукоятками, помогают извлекать гвозди и другие крепежные элементы. Благодаря усиленной конструкции они подходят для перекусывания мягкой проволоки диаметром до 4,5 мм и проволоки средней жесткости диаметром до 4 мм. Клещи предназначены для профессионального выполнения большого объема работ.

Преимущества

  • Долговечность — клещи выполнены из прочной конструкционной стали С1050.
  • Высокая режущая способность — рабочие кромки прошли дополнительную закалку до необходимой твердости.
  • Продуманная конструкция — усилие сжатия увеличено на 20%, а значит, мастер будет меньше уставать в процессе работы.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие Titan finish предотвращает образование ржавчины.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки удобно лежат в руке.
  • Гарантия 5 лет — высокое качество клещей подтверждено производителем.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Длина, мм
300
Страна производитель
Германия
Описание

Усиленные торцевые клещи Gross 17995 длиной 300 мм, с обливными рукоятками, помогают извлекать гвозди и другие крепежные элементы. Благодаря усиленной конструкции они подходят для перекусывания мягкой проволоки диаметром до 4,5 мм и проволоки средней жесткости диаметром до 4 мм. Клещи предназначены для профессионального выполнения большого объема работ.

Преимущества

  • Долговечность — клещи выполнены из прочной конструкционной стали С1050.
  • Высокая режущая способность — рабочие кромки прошли дополнительную закалку до необходимой твердости.
  • Продуманная конструкция — усилие сжатия увеличено на 20%, а значит, мастер будет меньше уставать в процессе работы.
  • Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие Titan finish предотвращает образование ржавчины.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки удобно лежат в руке.
  • Гарантия 5 лет — высокое качество клещей подтверждено производителем.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - стоимость товара 3060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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