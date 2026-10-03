Уровень лазерный Stayer Square-8 34928
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Количество лучей, шт
2
Дальность построения без приемника, м
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 343640
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990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Дальность построения без приемника, м
8
Точность, мм/м
0.4
Ширина, см
20.5
Высота, см
5.5
Элементы питания
батареи АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, г.
195
Описание товара Уровень лазерный Stayer Square-8 34928
Лазерный угольник для кафеля STAYER SQUARE-8 34928 пригодится при укладке плитки и прочих материалов. Проецирует две лазерные линии под углом 90 градусов. Управление осуществляется всего лишь одной кнопкой. Прибор крепится на стену при помощи специальных присосок. Наличие пузырьковых уровней обеспечивает более точное выравнивание.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Дальность построения без приемника, м
8
Точность, мм/м
0.4
Ширина, см
20.5
Высота, см
5.5
Элементы питания
батареи АА
Страна производитель
Китай
Лазерный угольник для кафеля STAYER SQUARE-8 34928 пригодится при укладке плитки и прочих материалов. Проецирует две лазерные линии под углом 90 градусов. Управление осуществляется всего лишь одной кнопкой. Прибор крепится на стену при помощи специальных присосок. Наличие пузырьковых уровней обеспечивает более точное выравнивание.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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