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Опрыскиватель Park 990029 12л купить с доставкой в Москве
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Опрыскиватель Park 990029 12л

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Опрыскиватель Park 990029 12л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341822
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Опрыскиватель Park 990029 12л
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Park
Тип товара
Опрыскиватель
Вес, кг.
3.3

Описание товара Опрыскиватель Park 990029 12л

Опрыскиватель Park 990029 предназначен для дезинфекционных работ и ухода за растениями. Используется в овощеводстве, садоводстве и цветоводстве. Применяется для обработки растений химическими защитными препаратами: пестицидами, жидкими удобрениями, чистой водой. Штанга выполнена из стекловолокна и имеет удобную эргономичную ручку. Опрыскиватель оснащён системой очистки воды, дополнен регулируемым ремнём.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Park 990029 12л




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Характеристики
Бренд
Park
Тип товара
Опрыскиватель
Описание
Опрыскиватель Park 990029 предназначен для дезинфекционных работ и ухода за растениями. Используется в овощеводстве, садоводстве и цветоводстве. Применяется для обработки растений химическими защитными препаратами: пестицидами, жидкими удобрениями, чистой водой. Штанга выполнена из стекловолокна и имеет удобную эргономичную ручку. Опрыскиватель оснащён системой очистки воды, дополнен регулируемым ремнём.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель Park 990029 12л - стоимость товара 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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