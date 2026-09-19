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Набор инструментов Sata 03750 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Sata 03750

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Набор инструментов Sata 03750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341615
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Характеристики

Бренд
Sata
Тип товара
Набор инструментов
Вес, кг.
11.11

Описание товара Набор инструментов Sata 03750

Набор инструментов 8 шт. Тонкогубцы «мини» 130 мм, Бокорезы «мини» 100 мм, Съемник изоляции 0,52- 0,052 мм, Ножницы электротехнические, Отвертка шлицевая: 5 мм Х 75 мм, Отвертка Phillips: РН1 Х 75 мм, Отвертка часовая, Пинцет.

Отзывы о товаре Набор инструментов Sata 03750




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Характеристики
Бренд
Sata
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор инструментов 8 шт. Тонкогубцы «мини» 130 мм, Бокорезы «мини» 100 мм, Съемник изоляции 0,52- 0,052 мм, Ножницы электротехнические, Отвертка шлицевая: 5 мм Х 75 мм, Отвертка Phillips: РН1 Х 75 мм, Отвертка часовая, Пинцет.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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