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Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107)

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Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107) - фото 1
Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
  • Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107) - фото 1
  • Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107)
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Тип сверл
по металлу, по бетону
Количество бит, шт
78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х17
Вес, кг.
4.5

Описание товара Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107)

Расширенный набор инструмента для выполнения большинства ремонтных работ Удобное хранение и переноска в пластиковом кейсе Особопрочная CrV сталь Высокоточный наконечник бит и отверток Удобные рукоятки



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Отзывы о товаре Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Тип сверл
по металлу, по бетону
Количество бит, шт
78
Страна производитель
Китай
Описание
Расширенный набор инструмента для выполнения большинства ремонтных работ Удобное хранение и переноска в пластиковом кейсе Особопрочная CrV сталь Высокоточный наконечник бит и отверток Удобные рукоятки


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов для ремонтных работ ЗУБР Умелец-78 78 предметов, МАСТЕР (22107) - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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