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Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 купить с доставкой в Москве
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Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01

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Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 - фото 1
Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 - фото 2
Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
обычный
Размер экрана
100х45 мм
Максимальная степень затемненности
5
Высота экрана, мм
45
Ширина экрана, мм
100
  • Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 - фото 1
  • Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 - фото 2
  • Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
обычный
Размер экрана
100х45 мм
Максимальная степень затемненности
5
Высота экрана, мм
45
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Вес, г.
950

Описание товара Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01

Защитные панорамные очки газосварщика STAYER PROFESSIONAL 1107_z01 необходимы при проведении газовой сварки и резки металлических заготовок. Обеспечивают защиту глаз от УФ- и ИК-излучения. Светофильтр размером 100х45 мм имеет степень затемнения 5DIN. Эластичная лента обеспечивает удобную посадку очков. Непрямая система вентиляции предотвращает их запотевание и доставляет глазам кислород.

Отзывы о товаре Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
обычный
Размер экрана
100х45 мм
Максимальная степень затемненности
5
Высота экрана, мм
45
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные панорамные очки газосварщика STAYER PROFESSIONAL 1107_z01 необходимы при проведении газовой сварки и резки металлических заготовок. Обеспечивают защиту глаз от УФ- и ИК-излучения. Светофильтр размером 100х45 мм имеет степень затемнения 5DIN. Эластичная лента обеспечивает удобную посадку очков. Непрямая система вентиляции предотвращает их запотевание и доставляет глазам кислород.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварочная Stayer Professional 1107_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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