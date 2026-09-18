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Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)

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Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 630 руб. 
Начислим 331 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 334300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)
20 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
700

Описание товара Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)

Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд

Отзывы о товаре Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)




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Характеристики
Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black) - купить по цене 20630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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