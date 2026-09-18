Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 630 руб.
В наличии
Код товара: 334300
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 630 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
700
Описание товара Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)
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Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Oki C911/C931 24K (black) - купить по цене 20630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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