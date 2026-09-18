Картридж HP W2032X желтый 415X (6000 стр) для M454dn/M479fdn/M479fnw/M479fdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M454dn, M479fdn, M479fnw, M479fdw
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M454dn, M479fdn, M479fnw, M479fdw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х11
Вес, г.
867
Описание товара Картридж HP W2032X желтый 415X (6000 стр) для M454dn/M479fdn/M479fnw/M479fdw
Быстрота, удобство, высокая эффективность — картридж HP Q7583A для принтеров HP Color LaserJet 3800 обеспечивает быструю печать высокого качества. Технология HP Smart1, применяемая в расходных материалах HP, работает совместно с принтером и помогает объединять заказы всех необходимых материалов.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M454dn, M479fdn, M479fnw, M479fdw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Быстрота, удобство, высокая эффективность — картридж HP Q7583A для принтеров HP Color LaserJet 3800 обеспечивает быструю печать высокого качества. Технология HP Smart1, применяемая в расходных материалах HP, работает совместно с принтером и помогает объединять заказы всех необходимых материалов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Картридж HP W2032X желтый 415X (6000 стр) для M454dn/M479fdn/M479fnw/M479fdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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