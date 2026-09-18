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Тонер-картридж Oki C801/821 7.3K (cyan) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Oki C801/821 7.3K (cyan)

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Тонер-картридж Oki C801/821 7.3K (cyan)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C801, 821
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 334125
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Характеристики

Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C801, 821
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
590

Описание товара Тонер-картридж Oki C801/821 7.3K (cyan)

Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд

Отзывы о товаре Тонер-картридж Oki C801/821 7.3K (cyan)




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Характеристики
Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C801, 821
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Oki C801/821 7.3K (cyan) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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