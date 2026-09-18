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Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver купить с доставкой в Москве
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Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver

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Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver - фото 1
Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver - фото 2
Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
  • Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver - фото 1
  • Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver - фото 2
  • Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
850 руб.  1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332378
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Диаметр кольца, мм
25.4
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver

Кронштейн на прицел предназначен для установки коллиматорного прицела, фонаря или лазерного целеуказателя. Крепится прямо к корпусу прицела с посадочным диаметром 25, 4 мм. Материал всех крепежных элементов - сталь. Детали кольца изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.

Отзывы о товаре Кольцо на прицел Veber 25 с планкой Weaver




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Диаметр кольца, мм
25.4
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн на прицел предназначен для установки коллиматорного прицела, фонаря или лазерного целеуказателя. Крепится прямо к корпусу прицела с посадочным диаметром 25, 4 мм. Материал всех крепежных элементов - сталь. Детали кольца изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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