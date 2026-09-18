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Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S)

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Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
720 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328973
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S)

Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB32GBVC-S] - надежный накопитель данных с внушительным объемом свободной памяти, равным 32 ГБ. Представленная модель позволит вам всегда иметь под рукой файлы и документы в электронном виде, доступ к которым может понадобиться в любую минуту. Также устройство станет оптимальным вариантом для хранения любимой коллекции музыкальных композиций, изображений или видеороликов. Модель оборудована интерфейсом USB 2.0, который полностью совместим с высокоскоростным стандартом USB 3.0. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB32GBVC-S] имеет стандартную прямоугольную форму и заключена в стильный серебристый корпус, выполненный из металла. Имеется небольшое отверстие для крепления шнурка, после чего вы сможете повесить флешку на связку ключей и использовать ее вместо брелка. Пластиковый колпачок убережет интерфейс USB от механических повреждений и нежелательных воздействий, тем самым продлив общий срок службы устройства. Для работы накопителя данных не требуется установка специализированного софта.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB32GBVC-S] - надежный накопитель данных с внушительным объемом свободной памяти, равным 32 ГБ. Представленная модель позволит вам всегда иметь под рукой файлы и документы в электронном виде, доступ к которым может понадобиться в любую минуту. Также устройство станет оптимальным вариантом для хранения любимой коллекции музыкальных композиций, изображений или видеороликов. Модель оборудована интерфейсом USB 2.0, который полностью совместим с высокоскоростным стандартом USB 3.0. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB32GBVC-S] имеет стандартную прямоугольную форму и заключена в стильный серебристый корпус, выполненный из металла. Имеется небольшое отверстие для крепления шнурка, после чего вы сможете повесить флешку на связку ключей и использовать ее вместо брелка. Пластиковый колпачок убережет интерфейс USB от механических повреждений и нежелательных воздействий, тем самым продлив общий срок службы устройства. Для работы накопителя данных не требуется установка специализированного софта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S) - этот товар вы можете купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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