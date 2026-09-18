Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S)
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut 32GB Silver (SB32GBVC-S)
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB32GBVC-S] - надежный накопитель данных с внушительным объемом свободной памяти, равным 32 ГБ. Представленная модель позволит вам всегда иметь под рукой файлы и документы в электронном виде, доступ к которым может понадобиться в любую минуту. Также устройство станет оптимальным вариантом для хранения любимой коллекции музыкальных композиций, изображений или видеороликов. Модель оборудована интерфейсом USB 2.0, который полностью совместим с высокоскоростным стандартом USB 3.0. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB32GBVC-S] имеет стандартную прямоугольную форму и заключена в стильный серебристый корпус, выполненный из металла. Имеется небольшое отверстие для крепления шнурка, после чего вы сможете повесить флешку на связку ключей и использовать ее вместо брелка. Пластиковый колпачок убережет интерфейс USB от механических повреждений и нежелательных воздействий, тем самым продлив общий срок службы устройства. Для работы накопителя данных не требуется установка специализированного софта.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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