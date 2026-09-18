Антенна Hyundai H-TAE260 17дБ пассивная серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325646
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
наружная
Коэффициент усиления
17
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Размещение антенны
настенная
Тип антенны
пассивная
Тип принимаемых сигналов
аналоговый / цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
550
Описание товара Антенна Hyundai H-TAE260 17дБ пассивная серебристый
Антенна телевизионная Hyundai H-TAE260 пассивная, уличная, настенная, тип сигнала: аналоговый / цифровой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
наружная
Коэффициент усиления
17
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Размещение антенны
настенная
Тип антенны
пассивная
Тип принимаемых сигналов
аналоговый / цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Антенна телевизионная Hyundai H-TAE260 пассивная, уличная, настенная, тип сигнала: аналоговый / цифровой
Антенна Hyundai H-TAE260 17дБ пассивная серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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