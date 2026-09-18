Антенна BBK DA20 22дБ активная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325383
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна
Исполнение антенны
комнатная
Коэффициент усиления
22
Прием сигнала ATSC
да
Прием сигнала DMB-T/H
да
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Прием сигнала ISDB-T
да
Размещение антенны
настольная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
382
Описание товара Антенна BBK DA20 22дБ активная
Комнатная антенна DA20 обеспечивает уверенный прием цифрового теле- и радиосигнала при подсоединении к DVB-T/T2-ресиверам BBK или ЖК-телевизорам со встроенным DVB-T/T2-тюнером. В числе принимаемых антенной стандартов вещания: DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC. В модели предусмотрен малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления для улучшения качества приема. Стильный дизайн, компактный размер и удобные способы крепления позволяют гармонично разместить DA20 в любом интерьере.
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Бренд
Тип товара
Антенна
Исполнение антенны
комнатная
Коэффициент усиления
22
Прием сигнала ATSC
да
Прием сигнала DMB-T/H
да
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Прием сигнала ISDB-T
да
Размещение антенны
настольная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
цифровой
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Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Комнатная антенна DA20 обеспечивает уверенный прием цифрового теле- и радиосигнала при подсоединении к DVB-T/T2-ресиверам BBK или ЖК-телевизорам со встроенным DVB-T/T2-тюнером. В числе принимаемых антенной стандартов вещания: DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC. В модели предусмотрен малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления для улучшения качества приема. Стильный дизайн, компактный размер и удобные способы крепления позволяют гармонично разместить DA20 в любом интерьере.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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