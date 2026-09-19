Антенна BBK DA34 белый
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Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359509
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
уличная
Коэффициент усиления
32
Прием сигнала ATSC
да
Прием сигнала DMB-T/H
да
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Прием сигнала ISDB-T
да
Размещение антенны
настенная
Тип антенны
активная
Тип принимаемых сигналов
цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, кг.
1.4
Описание товара Антенна BBK DA34 белый
Внешняя цифровая DVB-T2-антенна обеспечивает уверенный прием сигналов различных цифровых HDTV-стандартов эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) и радио (DAB) при подключении к DVB-T2-ресиверу или к телевизору со встроенным DVB-T2-тюнером. Встроенный малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления значительно улучшает качество изображения. Питание производится от адаптера.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Антенна
Выходное сопротивление
75
Исполнение антенны
уличная
Коэффициент усиления
32
Прием сигнала ATSC
да
Прием сигнала DMB-T/H
да
Прием сигнала DVB-T
да
Прием сигнала DVB-T2
да
Прием сигнала ISDB-T
да
Размещение антенны
настенная
Тип антенны
активная
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Тип принимаемых сигналов
цифровой
Частотный диапазон UHF
470-862 МГц
Страна производитель
Китай
Внешняя цифровая DVB-T2-антенна обеспечивает уверенный прием сигналов различных цифровых HDTV-стандартов эфирного телевещания (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) и радио (DAB) при подключении к DVB-T2-ресиверу или к телевизору со встроенным DVB-T2-тюнером. Встроенный малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления значительно улучшает качество изображения. Питание производится от адаптера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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