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Фотобарабан HP 120 W1120A купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан HP 120 W1120A

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Фотобарабан HP 120 W1120A - фото 1
Фотобарабан HP 120 W1120A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179
Цвет
многоцветный
  • Фотобарабан HP 120 W1120A - фото 1
  • Фотобарабан HP 120 W1120A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318778
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х18
Вес, г.
600

Описание товара Фотобарабан HP 120 W1120A

Печатайте деловые документы с выделенными элементами и яркие полноцветные рекламные материалы. Оригинальные блоки фотобарабана HP предназначены для компактных лазерных принтеров HP, используемых дома и в офисах.

Отзывы о товаре Фотобарабан HP 120 W1120A




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Печатайте деловые документы с выделенными элементами и яркие полноцветные рекламные материалы. Оригинальные блоки фотобарабана HP предназначены для компактных лазерных принтеров HP, используемых дома и в офисах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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