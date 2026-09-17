Картридж Kyocera TK-5270C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196473
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х11
Вес, г.
440
Описание товара Картридж Kyocera TK-5270C
Оригинальный лазерный картридж Kyocera TK-5270C — это надежное решение для обеспечения высокого качества печати на принтерах и МФУ Kyocera. Он гарантирует четкий текст и яркие изображения с точной цветопередачей. Разработанный специально для моделей Kyocera ECOSYS M6230cdn, M6230cidn и M6630cidn, этот картридж обеспечивает бесперебойную работу печатающего устройства и экономичный расход тонера. Ресурс картриджа составляет 6000 страниц , что делает его выгодным выбором для офисного использования. Kyocera TK-5270C — это качество, надёжность и стабильно чёткая печать без размытия и осыпания тонера.
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Оригинальный лазерный картридж Kyocera TK-5270C — это надежное решение для обеспечения высокого качества печати на принтерах и МФУ Kyocera. Он гарантирует четкий текст и яркие изображения с точной цветопередачей. Разработанный специально для моделей Kyocera ECOSYS M6230cdn, M6230cidn и M6630cidn, этот картридж обеспечивает бесперебойную работу печатающего устройства и экономичный расход тонера. Ресурс картриджа составляет 6000 страниц , что делает его выгодным выбором для офисного использования. Kyocera TK-5270C — это качество, надёжность и стабильно чёткая печать без размытия и осыпания тонера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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