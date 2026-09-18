Гигиеническая лейка Lemark LM8075C
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Характеристики
Тип товара
Гигиеническая лейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиеническая лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Гигиеническая лейка Lemark LM8075C
Гигиеническая лейка для биде с функцией плавной регулировки напора воды выполнена из современных износостойких материалов, отличается продуманным дизайном и удобна в использовании.
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Гигиеническая лейка для биде с функцией плавной регулировки напора воды выполнена из современных износостойких материалов, отличается продуманным дизайном и удобна в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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