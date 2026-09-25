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Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром

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Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром - фото 1
Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром - фото 1
  • Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736343
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Комплектация
гигиеническая лейка, держатель, душевой шланг, крепления, документация, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Поверхность
матовая
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
125
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
22
Высота, см
7
Длина, см
25
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х24х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром

Гигиенический душ Hansgrohe - это функциональный элемент сантехники, необходимый для любого санузла. Продукт от немецкой компании сочетает прочность, износостойкость, качество. Наличие промывающегося грязеулавливающего фильтра, который помогает обеспечивать чистоту воды. Имеется клапан обратного тока, отвечающий за безопасность использования. Для защиты от перекручивания предусмотрен упорный подшипник. Длина шланга обеспечивает достаточный радиус действия. Для удобства установки Hansgrohe Bidette крепится на стену по стандарту 1/2.

Отзывы о товаре Гигиенический душ Hansgrohe Round 29232340 черный хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Комплектация
гигиеническая лейка, держатель, душевой шланг, крепления, документация, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Поверхность
матовая
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
Развернуть
Длина душевого шланга, см
125
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
22
Высота, см
7
Длина, см
25
Страна производитель
Германия
Описание
Гигиенический душ Hansgrohe - это функциональный элемент сантехники, необходимый для любого санузла. Продукт от немецкой компании сочетает прочность, износостойкость, качество. Наличие промывающегося грязеулавливающего фильтра, который помогает обеспечивать чистоту воды. Имеется клапан обратного тока, отвечающий за безопасность использования. Для защиты от перекручивания предусмотрен упорный подшипник. Длина шланга обеспечивает достаточный радиус действия. Для удобства установки Hansgrohe Bidette крепится на стену по стандарту 1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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