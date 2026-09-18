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Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань

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Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 2
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 3
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 4
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 5
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 6
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 7
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 8
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 9
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 10
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 11
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 12
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 13
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 14
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 2
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 3
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 4
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 5
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 6
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 7
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 8
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 9
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 10
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 11
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 12
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 13
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 14
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311577
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
21.8

Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань

Поясничная поддержка(подушка). Поддержка области шеи (подушка). Регулировка угла наклона спинки (90-140 г). Масса: 21,9 кг. Габариты: 87,5х38х67 см. Ширина сиденья: 54,5 см.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 4 AERO BLACK EDITION черный искусст.кожа/ткань




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Описание
Поясничная поддержка(подушка). Поддержка области шеи (подушка). Регулировка угла наклона спинки (90-140 г). Масса: 21,9 кг. Габариты: 87,5х38х67 см. Ширина сиденья: 54,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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