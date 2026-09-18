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Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа

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Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 2
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 3
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 4
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 5
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 6
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 7
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 8
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 9
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 10
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 11
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 12
Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 2
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 3
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 4
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 5
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 6
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 7
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 8
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 9
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 10
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 11
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 12
  • Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311562
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
22.5

Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа

Регулировка угла наклона спинки (90-140 гр.). Подлокотники пластиковые 2D. Поясничная поддержка(подушка). Поддержка области шеи(подушка). Соответствует стандарту Bifma. Масса: 21,2 кг. Габариты: 875 х 380 х 670 мм.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Бюрократ VIKING 5 AERO BLACK EDITION черный искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка угла наклона спинки (90-140 гр.). Подлокотники пластиковые 2D. Поясничная поддержка(подушка). Поддержка области шеи(подушка). Соответствует стандарту Bifma. Масса: 21,2 кг. Габариты: 875 х 380 х 670 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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