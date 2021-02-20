Унитаз подвесной Iddis Bild BILRDSEi25

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Унитаз-компакт
|Выпуск унитаза
|горизонтальный
|Детский унитаз
|нет
|Конструкция
|пристенный
|Подводка воды
|нижняя
|Сиденье в комплекте
|есть
|Сливная арматура в комплекте
|нет
|Функция «Микролифт»
|есть
|Цвет
|белый
|Длина, см
|51
|Ширина, см
|34.5
|Высота, см
|34
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