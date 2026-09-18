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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый купить с доставкой в Москве
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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый

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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 1
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 2
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 3
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 4
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 5
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 6
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 7
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 1
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 2
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 3
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 4
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 5
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 6
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 7
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306982
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Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х37
Вес, кг.
23.5

Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый

Унитаз подвесной безободковый AM PM Spirit 2.0 C701700WH представляет собой современное решение для ванных комнат с изысканным дизайном и превосходными техническими характеристиками. Он сочетает в себе функциональность и эстетику, идеально подходя для современных интерьеров. AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает высокой эффективностью и экономичностью. Благодаря своей безободковой конструкции, он обеспечивает бесшумное и экономичное смывание, снижая расход воды. Таким образом, унитаз помогает сократить затраты на водоснабжение и снизить воздействие на окружающую среду. Кроме того, подвесной унитаз AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает стильным дизайном с гладкими линиями и минималистичной формой. Он создает чувство простора в ванной комнате и легко сочетается с различными стилями интерьера. Унитаз выполнен из качественных материалов, обеспечивающих его прочность и долговечность. AM PM Spirit 2.0 C701700WH это идеальный выбор для тех, кто ценит современный дизайн, экономию ресурсов и надежность. Безободковая конструкция и элегантный вид делают его привлекательным дополнением к любой ванной комнате.

Отзывы о товаре Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Страна производитель
Китай
Описание
Унитаз подвесной безободковый AM PM Spirit 2.0 C701700WH представляет собой современное решение для ванных комнат с изысканным дизайном и превосходными техническими характеристиками. Он сочетает в себе функциональность и эстетику, идеально подходя для современных интерьеров. AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает высокой эффективностью и экономичностью. Благодаря своей безободковой конструкции, он обеспечивает бесшумное и экономичное смывание, снижая расход воды. Таким образом, унитаз помогает сократить затраты на водоснабжение и снизить воздействие на окружающую среду. Кроме того, подвесной унитаз AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает стильным дизайном с гладкими линиями и минималистичной формой. Он создает чувство простора в ванной комнате и легко сочетается с различными стилями интерьера. Унитаз выполнен из качественных материалов, обеспечивающих его прочность и долговечность. AM PM Spirit 2.0 C701700WH это идеальный выбор для тех, кто ценит современный дизайн, экономию ресурсов и надежность. Безободковая конструкция и элегантный вид делают его привлекательным дополнением к любой ванной комнате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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