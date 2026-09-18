Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый
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Коллекция Spirit 2.0
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В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром
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В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Spirit 2.0 F70A20000 хром
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В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый
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В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитУнитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый
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В наличииЦена 87 590 руб.21898 руб. в СплитИнсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47001.701700...
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В наличииЦена 19 890 руб.4973 руб. в СплитРаковина мебельная 60см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0602WG белый
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В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитУнитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
Характеристики
Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700WH белый
Унитаз подвесной безободковый AM PM Spirit 2.0 C701700WH представляет собой современное решение для ванных комнат с изысканным дизайном и превосходными техническими характеристиками. Он сочетает в себе функциональность и эстетику, идеально подходя для современных интерьеров. AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает высокой эффективностью и экономичностью. Благодаря своей безободковой конструкции, он обеспечивает бесшумное и экономичное смывание, снижая расход воды. Таким образом, унитаз помогает сократить затраты на водоснабжение и снизить воздействие на окружающую среду. Кроме того, подвесной унитаз AM PM Spirit 2.0 C701700WH обладает стильным дизайном с гладкими линиями и минималистичной формой. Он создает чувство простора в ванной комнате и легко сочетается с различными стилями интерьера. Унитаз выполнен из качественных материалов, обеспечивающих его прочность и долговечность. AM PM Spirit 2.0 C701700WH это идеальный выбор для тех, кто ценит современный дизайн, экономию ресурсов и надежность. Безободковая конструкция и элегантный вид делают его привлекательным дополнением к любой ванной комнате.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
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