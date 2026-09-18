Стабилизатор Powercom TCA-3000
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 279246
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
1500 Вт
Мин. входное напряжение, В
176-264 В
Высота, см
10.2
Максимальное входное напряжение, В
264
Минимальное входное напряжение, В
176
Отображение информации
индикаторный
Полная мощность
3000
Установка
напольная
Ширина, см
12.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, кг.
1.8
Описание товара Стабилизатор Powercom TCA-3000
Стабилизатор напряжения Powercom TCA-3000 рекомендован для подключения бытовой и компьютерной техники в условиях нестабильного напряжения в сети питания 220 В. Стабилизатор снабжен четырьмя розетками для питания любой нуждающейся в выравненном и стабилизированном в плане напряжения токе. Подключить к нему можно широкий спектр устройств, установленных дома или в офисе, подойдет он и для различных точных автоматических систем контроля и управления на производстве
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Теги товара: напольные
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
1500 Вт
Мин. входное напряжение, В
176-264 В
Высота, см
10.2
Максимальное входное напряжение, В
264
Минимальное входное напряжение, В
176
Отображение информации
индикаторный
Полная мощность
3000
Установка
напольная
Ширина, см
12.3
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения Powercom TCA-3000 рекомендован для подключения бытовой и компьютерной техники в условиях нестабильного напряжения в сети питания 220 В. Стабилизатор снабжен четырьмя розетками для питания любой нуждающейся в выравненном и стабилизированном в плане напряжения токе. Подключить к нему можно широкий спектр устройств, установленных дома или в офисе, подойдет он и для различных точных автоматических систем контроля и управления на производстве
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые
Теги товара: напольные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые
Теги товара: напольные
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