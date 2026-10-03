Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5
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Характеристики
Описание товара Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5
Выполненный в Китае стабилизатор напряжения ЗУБР АС 5000 позволит защитить технику от перебоев в сети. Его гарантийный срок составляет 12 месяцев. Вес модели равен 10.32 кг, а размеры достигают 40.5x30x25 см. Этот вариант выполнен в нейтральном сером цвете. Среди его особенностей можно выделить воздушно-принудительный тип охлаждения. Он точно и быстро выравнивает напряжение, защищая оборудование и бытовую технику. Также следует подчеркнуть, что при работе стабилизатора напряжения ЗУБР АС 5000 отсутствует искажение синусоиды. Здесь представлен релейный тип стабилизации. КПД равен 97%. Максимальная мощность достигает 5000 ВА. При входном напряжении от 140 до 260 В, на выходе пользователь получает стандартные 220 В. Модель подходит для использования в однофазных сетях.
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