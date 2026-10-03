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Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5

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Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 1
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 2
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 3
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 4
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 5
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 6
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 7
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 8
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 9
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 10
Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 1
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 2
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 3
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 4
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 5
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 6
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 7
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 8
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 9
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 10
  • Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5
9 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Мин. входное напряжение, В
140-260 В
Высота, см
30
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
5000
Установка
напольный
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х25
Вес, кг.
10.9

Описание товара Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5

Выполненный в Китае стабилизатор напряжения ЗУБР АС 5000 позволит защитить технику от перебоев в сети. Его гарантийный срок составляет 12 месяцев. Вес модели равен 10.32 кг, а размеры достигают 40.5x30x25 см. Этот вариант выполнен в нейтральном сером цвете. Среди его особенностей можно выделить воздушно-принудительный тип охлаждения. Он точно и быстро выравнивает напряжение, защищая оборудование и бытовую технику. Также следует подчеркнуть, что при работе стабилизатора напряжения ЗУБР АС 5000 отсутствует искажение синусоиды. Здесь представлен релейный тип стабилизации. КПД равен 97%. Максимальная мощность достигает 5000 ВА. При входном напряжении от 140 до 260 В, на выходе пользователь получает стандартные 220 В. Модель подходит для использования в однофазных сетях.



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Теги товара: 220В, цифровые, напольные

Отзывы о товаре Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Мин. входное напряжение, В
140-260 В
Высота, см
30
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
5000
Установка
напольный
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный в Китае стабилизатор напряжения ЗУБР АС 5000 позволит защитить технику от перебоев в сети. Его гарантийный срок составляет 12 месяцев. Вес модели равен 10.32 кг, а размеры достигают 40.5x30x25 см. Этот вариант выполнен в нейтральном сером цвете. Среди его особенностей можно выделить воздушно-принудительный тип охлаждения. Он точно и быстро выравнивает напряжение, защищая оборудование и бытовую технику. Также следует подчеркнуть, что при работе стабилизатора напряжения ЗУБР АС 5000 отсутствует искажение синусоиды. Здесь представлен релейный тип стабилизации. КПД равен 97%. Максимальная мощность достигает 5000 ВА. При входном напряжении от 140 до 260 В, на выходе пользователь получает стандартные 220 В. Модель подходит для использования в однофазных сетях.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: 220В, цифровые, напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор Зубр АС 5000 59380-5 - стоимость товара 9310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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