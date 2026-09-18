Стабилизатор Rucelf SDV-3-15000
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268592
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Мин. входное напряжение, В
240-450
Высота, см
41
Максимальное входное напряжение, В
450
Полная мощность
15
Установка
напольный
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х45х41
Вес, кг.
59
Описание товара Стабилизатор Rucelf SDV-3-15000
Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-15000 00000937 используется на небольших производствах, ремонтных мастерских, офисных центрах и в дачных поселках для защиты дорогостоящего оборудования, компьютерной техники, видео- и аудиоаппаратуры, осветительных систем от регулярных скачков сетевого напряжения в диапазоне 215 - 480 В (диапазон стабилизации - 240-450В). Стабилизатор этой модели относится к типу электромеханических, основными преимуществами которых являются высокая точность выравнивания, плавная регулировка величины напряжения и устойчивость к перегрузкам.
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Теги товара: напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Мин. входное напряжение, В
240-450
Высота, см
41
Максимальное входное напряжение, В
450
Полная мощность
15
Установка
напольный
Ширина, см
45
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-15000 00000937 используется на небольших производствах, ремонтных мастерских, офисных центрах и в дачных поселках для защиты дорогостоящего оборудования, компьютерной техники, видео- и аудиоаппаратуры, осветительных систем от регулярных скачков сетевого напряжения в диапазоне 215 - 480 В (диапазон стабилизации - 240-450В). Стабилизатор этой модели относится к типу электромеханических, основными преимуществами которых являются высокая точность выравнивания, плавная регулировка величины напряжения и устойчивость к перегрузкам.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые
Теги товара: напольные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые
Теги товара: напольные
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