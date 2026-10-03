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Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10

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Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 1
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 2
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 3
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 4
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 5
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 6
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 7
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 8
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 9
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 10
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 11
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 1
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 2
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 3
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 4
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 5
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 6
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 7
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 8
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 9
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 10
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 11
  • Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 080 руб. 
Начислим 322 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10
20 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
10000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
46
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
10000
Установка
навесной
Ширина, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х22
Вес, кг.
17.3

Описание товара Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10

Стабилизатор напряжения ЗУБР 59387-10, предназначен для точного и быстрого выравнивания сетевого напряжения для защиты бытовой техники и оборудования. Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений. Наличие задержки включения для защиты аппаратуры от бросков напряжения. Наличие термозащиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры автотрансформатора. Металлопластиковый корпус обеспечивает сохранность приборов и пожаробезопасность. Возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения. Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения. Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом, без искажения формы сигнала. Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках. Фильтрация сетевых помех. Контроль напряжения на входе и выходе.



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Теги товара: 220В, цифровые

Отзывы о товаре Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стабилизатор
Активная мощность
10000
Мин. входное напряжение, В
140-260
Высота, см
46
Максимальное входное напряжение, В
260
Минимальное входное напряжение, В
140
Отображение информации
цифровой
Полная мощность
10000
Установка
навесной
Ширина, см
33
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор напряжения ЗУБР 59387-10, предназначен для точного и быстрого выравнивания сетевого напряжения для защиты бытовой техники и оборудования. Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений. Наличие задержки включения для защиты аппаратуры от бросков напряжения. Наличие термозащиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры автотрансформатора. Металлопластиковый корпус обеспечивает сохранность приборов и пожаробезопасность. Возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения. Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения. Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом, без искажения формы сигнала. Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках. Фильтрация сетевых помех. Контроль напряжения на входе и выходе.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, напольные


Теги товара: 220В, цифровые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10 - этот товар вы можете купить по цене 20080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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