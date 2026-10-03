Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10
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Характеристики
Описание товара Стабилизатор Зубр АСН 10000 59387-10
Стабилизатор напряжения ЗУБР 59387-10, предназначен для точного и быстрого выравнивания сетевого напряжения для защиты бытовой техники и оборудования. Шесть степеней защиты: от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева, от опасного повышенного напряжения, от опасного пониженного напряжения, от импульсных перенапряжений. Наличие задержки включения для защиты аппаратуры от бросков напряжения. Наличие термозащиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры автотрансформатора. Металлопластиковый корпус обеспечивает сохранность приборов и пожаробезопасность. Возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения. Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения. Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом, без искажения формы сигнала. Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках. Фильтрация сетевых помех. Контроль напряжения на входе и выходе.
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