Пылесос строительный Makita VC4210L
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 277989
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
79х68х40
Вес, кг.
23.52
Описание товара Пылесос строительный Makita VC4210L
Пылесос для сухой и влажной уборки. Встроенная розетка для автоматического запуска при работе с инструментами до 2,4 Квт. Светодиодный датчик расхода воздуха. Система очистки фильтра (очищает фильтр каждые 15 сек.). Крепление для установки кейсов MakPac.
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Пылесос для сухой и влажной уборки. Встроенная розетка для автоматического запуска при работе с инструментами до 2,4 Квт. Светодиодный датчик расхода воздуха. Система очистки фильтра (очищает фильтр каждые 15 сек.). Крепление для установки кейсов MakPac.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Пылесос строительный Makita VC4210L - данный товар вы можете купить по цене 84660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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