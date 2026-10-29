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Паяльник Rexant ЭПСН 12-0280-1 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Rexant ЭПСН 12-0280-1

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Паяльник Rexant ЭПСН 12-0280-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276922
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Паяльник Rexant ЭПСН 12-0280-1
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
620

Описание товара Паяльник Rexant ЭПСН 12-0280-1

Длина паяльника: 25,5 см, диаметр: 2,6 см. Диаметр жала: 7,5 мм. Время разогрева до рабочей температуры — 8 мин.



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Отзывы о товаре Паяльник Rexant ЭПСН 12-0280-1




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Описание
Длина паяльника: 25,5 см, диаметр: 2,6 см. Диаметр жала: 7,5 мм. Время разогрева до рабочей температуры — 8 мин.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Rexant ЭПСН 12-0280-1 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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