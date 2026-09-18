Набор инструментов Sata 09014
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Sata 09014
Состав набора: Биты TORX: Т10, T15, T20, T25, Т27, T30, T40. Универсальные соединители: 1/4, 3/8, 1/2. Рукоятки реверсивные: 1/4, 3/8, 1/2. Удлинители c захватом: 1/2: 125 мм, 250 мм, 3/8: 75 мм, 250 мм, 1/4: 50 мм. Адаптер для бит 1/4. Рукоятка 1/4. Ключ свечной 3/8: 16 мм. Ключ свечной 3/8: 21 мм. Головки торцевые шестигранные 1/2: 20 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Головки TORX 3/8: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20. Головки торцевые ударные шестигранные 1/2: 17 мм, 19 мм, 21 мм, 23 мм. Биты TORX с хвостовиком под ключ 3/8: T20, T30, T40, T45, T50, T55, Т60. Биты HEX с хвостовиком под ключ 3/8: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Биты PHillips с хвостовиком под ключ 3/8: PH1, PH2. Биты шлицевые с хвостовиком под ключ 3/8: 5,5 мм, 6,5 мм. Ключи комбинированные: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм. Головки торцевые шестигранные 1/4: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм. Головки торцевые шестигранные 3/8: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм. Головки торцевые шестигранные 1/2: 15/16, 1, 11/16, 11/4. Головки торцевые шестигранные 3/8: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8. Головки торцевые шестигранные 1/4: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2. Головки торцевые шестигранные, удлиненные 1/2: 13 мм, 14 мм, 15 мм, 17 мм. Головки торцевые шестигранные, удлиненные 1/4: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм.
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