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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152)

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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 1
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 2
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 3
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
напильник, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 130 руб. 
Начислим 563 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152)
35 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
напильник, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
9 комбинированных гаечных ключей и 1 разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
внешний Torx (E)
Имбусовые ключи в комплекте
TORX (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50).
Количество отверток, шт
6
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
56
Шлицы бит
PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL10, SL12, HEX6–14, TORX40–60
Количество зубил, шт
0
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
30
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х26
Вес, кг.
18.4

Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152)

KRAFTOOL GRAND?152 (27978?H152) — универсальный профессиональный набор из 152 предметов для слесарно?монтажных и ремонтных работ. Подходит для автосервиса, стройки, бытового ремонта — закрывает широкий круг задач от точной сборки до грубых слесарных операций.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
напильник, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
9 комбинированных гаечных ключей и 1 разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Развернуть
Наконечник имбусового ключа
внешний Torx (E)
Имбусовые ключи в комплекте
TORX (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50).
Количество отверток, шт
6
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
56
Шлицы бит
PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL10, SL12, HEX6–14, TORX40–60
Количество зубил, шт
0
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
30
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
KRAFTOOL GRAND?152 (27978?H152) — универсальный профессиональный набор из 152 предметов для слесарно?монтажных и ремонтных работ. Подходит для автосервиса, стройки, бытового ремонта — закрывает широкий круг задач от точной сборки до грубых слесарных операций.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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