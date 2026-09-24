Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
напильник, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 130 руб.
В наличии
Код товара: 712488
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35 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
напильник, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
9 комбинированных гаечных ключей и 1 разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
внешний Torx (E)
Имбусовые ключи в комплекте
TORX (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50).
Количество отверток, шт
6
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
56
Шлицы бит
PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL10, SL12, HEX6–14, TORX40–60
Количество зубил, шт
0
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
30
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х26
Вес, кг.
18.4
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152)
KRAFTOOL GRAND?152 (27978?H152) — универсальный профессиональный набор из 152 предметов для слесарно?монтажных и ремонтных работ. Подходит для автосервиса, стройки, бытового ремонта — закрывает широкий круг задач от точной сборки до грубых слесарных операций.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
152
Инструменты в комплекте
напильник, пассатижи
Комплектация
набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
9 комбинированных гаечных ключей и 1 разводной ключ
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Развернуть
Наконечник имбусового ключа
внешний Torx (E)
Имбусовые ключи в комплекте
TORX (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50).
Количество отверток, шт
6
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
56
Шлицы бит
PH3, PH4, PZ3, PZ4, SL10, SL12, HEX6–14, TORX40–60
Количество зубил, шт
0
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
30
Торцовые головки
4 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
KRAFTOOL GRAND?152 (27978?H152) — универсальный профессиональный набор из 152 предметов для слесарно?монтажных и ремонтных работ. Подходит для автосервиса, стройки, бытового ремонта — закрывает широкий круг задач от точной сборки до грубых слесарных операций.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-152, 152 предмета (27978-H152) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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