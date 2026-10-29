Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 275880
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543
Описание товара Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128
Цифровой мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128 используется для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и температуры. Для расширения функциональности устройство выполняет тест диодов и прозвонку. Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных. Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать показание на экране при работе в труднодоступных местах.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 390 руб. 2 125 руб.348 руб. в СплитМультиметр Mastech MAS838
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитМультиметр UNI-T UT133B
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитМультиметр UNI-T UT120C
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитМультиметр UNI-T UT133A
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитТестер напряжения UNI-T UT230B-EU
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитТестер напряжения UNI-T UT18C
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитТестер напряжения UNI-T UT18D
-
В наличииЦена 8 540 руб.2135 руб. в СплитТестер напряжения Fluke LVD2
-
В наличииЦена 13 080 руб.3270 руб. в СплитМультиметр UNI-T UT612
-
В наличииЦена 25 110 руб.6278 руб. в СплитОмметр CEM DT-5505
-
В наличииЦена 45 860 руб.11465 руб. в СплитМультиметр цифровой Fluke 117 черный/желтый
-
В наличии БесплатноЦена 51 250 руб.12813 руб. в СплитМультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый
Цифровой мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128 используется для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и температуры. Для расширения функциональности устройство выполняет тест диодов и прозвонку. Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных. Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать показание на экране при работе в труднодоступных местах.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128