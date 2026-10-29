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Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128 купить с доставкой в Москве
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Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128

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Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275880
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128
1 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Мультитестер
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543

Описание товара Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128

Цифровой мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128 используется для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и температуры. Для расширения функциональности устройство выполняет тест диодов и прозвонку. Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных. Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать показание на экране при работе в труднодоступных местах.

Отзывы о товаре Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Мультитестер
Описание
Цифровой мультиметр КВТ KT 838 PROLINE 79128 используется для измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления и температуры. Для расширения функциональности устройство выполняет тест диодов и прозвонку. Вся информация отображается на дисплее для простоты получения данных. Функция DATA HOLD позволяет зафиксировать показание на экране при работе в труднодоступных местах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр КВТ Proline KT 838 79128 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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