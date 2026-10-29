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Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU купить с доставкой в Москве
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Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU

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Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU - фото 1
Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU - фото 1
  • Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280717
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU
2 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UNI-T
Тип товара
Тестер
Размеры в упаковке, см
22х12х9
Вес, г.
155

Описание товара Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU

UNI-T UT230B-EU – многофункциональный бытовой измеритель мощности. Может использоваться для измерения мощности, потребления электроэнергии, напряжения, тока. Области применения: в домашних условиях, на предприятиях, в учебных заведениях, в любых помещениях.

Отзывы о товаре Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU




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Характеристики
Бренд
UNI-T
Тип товара
Тестер
Описание
UNI-T UT230B-EU – многофункциональный бытовой измеритель мощности. Может использоваться для измерения мощности, потребления электроэнергии, напряжения, тока. Области применения: в домашних условиях, на предприятиях, в учебных заведениях, в любых помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер напряжения UNI-T UT230B-EU - стоимость товара 2310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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