Тестер напряжения Fluke LVD2
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Характеристики
Описание товара Тестер напряжения Fluke LVD2
Fluke LVD2 - компактный аппарат для тестирования напряжения. Индикатор напряжения Fluke LVD2 имеет компактное исполнение и очень удобен в работе: внешне прибор напоминает шариковую ручку, и его малый размер позволяет тестировать напряжение кабелей, находящихся в самых труднодоступных местах. Тестирование напряжение осуществляется бесконтактным методом, что упрощает процесс работы. Бесконтактный электрический тестер Fluke LVD2 будет полезен при тестировании проводов различного назначения, при отладке и обслуживании электроустройств. Fluke LVD2 Volt Light выявляет переменное напряжение в пределах от 90 до 600В. Аппарат имеет двойную чувствительность, что гарантирует достоверность полученных данных. Индикатор напряжения Fluke LVD2 оснащен ярким светодиодным фонариком. Световая индикация используется для предупреждения о наличии напряжения. Бесконтактный индикатор Fluke LVD2 соответствует установленным стандартам безопасности CAT IV 600 V, что является гарантией безопасности пользователя во время работы. Корпус Fluke LVD2 выполнен из ударопрочных материалов, благодаря чему устройство выдерживает падение с высоты около метра. Корпус прибора также имеет особое покрытие, защищающее тестер от влаги и мелких царапин. Индикатор напряжения Fluke LVD2 имеет автономное питание и работает от одной батарейки ААА, причём её заряда хватает на 10 часов работы. Fluke LVD2 поставляется вместе с установленной батареей и защитным футляром.Стандартная комплектация: Индикатор напряжения Fluke LVD2, батарея 1,5 В типа ААА.
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