Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый
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Характеристики
Описание товара Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый
Fluke 177 - Мультиметр, определяющий истинное среднеквадратическое значение переменного тока и напряжения. Встроенная функция True-RMS обеспечивает высокую точность измерений сигналов искаженной формы. Может использоваться как в ходе лабораторных исследований, так и для полевых измерений. Благодаря широким пределам измерений, вы можете использовать цифровой мультиметр Fluke 177 как в ходе диагностики электронного оборудования, так и при обслуживании силовых агрегатов и питающих сетей. Текущие результаты измерений отображаются на цифровом индикаторе и в виде линейной гистограммы, которая позволяет отслеживать быстроменяющиеся сигналы при выполнении пиковых регулировок. А функции Hold и Auto Hold, обеспечивают автоматическое фиксирование на цифровом дисплее текущих данных.
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