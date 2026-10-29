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Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый купить с доставкой в Москве
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Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый

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Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 1
Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 2
Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 3
Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
  • Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 1
  • Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 2
  • Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 3
  • Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 250 руб. 
Начислим 820 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый
51 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fluke
Тип товара
Мультитестер
Размеры в упаковке, см
24х16х9
Вес, г.
500

Описание товара Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый

Fluke 177 - Мультиметр, определяющий истинное среднеквадратическое значение переменного тока и напряжения. Встроенная функция True-RMS обеспечивает высокую точность измерений сигналов искаженной формы. Может использоваться как в ходе лабораторных исследований, так и для полевых измерений. Благодаря широким пределам измерений, вы можете использовать цифровой мультиметр Fluke 177 как в ходе диагностики электронного оборудования, так и при обслуживании силовых агрегатов и питающих сетей. Текущие результаты измерений отображаются на цифровом индикаторе и в виде линейной гистограммы, которая позволяет отслеживать быстроменяющиеся сигналы при выполнении пиковых регулировок. А функции Hold и Auto Hold, обеспечивают автоматическое фиксирование на цифровом дисплее текущих данных.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fluke
Тип товара
Мультитестер
Описание
Fluke 177 - Мультиметр, определяющий истинное среднеквадратическое значение переменного тока и напряжения. Встроенная функция True-RMS обеспечивает высокую точность измерений сигналов искаженной формы. Может использоваться как в ходе лабораторных исследований, так и для полевых измерений. Благодаря широким пределам измерений, вы можете использовать цифровой мультиметр Fluke 177 как в ходе диагностики электронного оборудования, так и при обслуживании силовых агрегатов и питающих сетей. Текущие результаты измерений отображаются на цифровом индикаторе и в виде линейной гистограммы, которая позволяет отслеживать быстроменяющиеся сигналы при выполнении пиковых регулировок. А функции Hold и Auto Hold, обеспечивают автоматическое фиксирование на цифровом дисплее текущих данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр цифровой Fluke 177 черный/желтый - купить по цене 51250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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