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Мультиметр UNI-T UT120C купить с доставкой в Москве
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Мультиметр UNI-T UT120C

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Мультиметр UNI-T UT120C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275873
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультиметр UNI-T UT120C
2 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UNI-T
Тип товара
Мультитестер
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543

Описание товара Мультиметр UNI-T UT120C

UNI-T UT120C- это мультиметр, который отлично справится с поставленными перед ним задачами. Данная модель обладает высокой точностью измерения при минимальной погрешности, а качественный дисплей четко отразит всю необходимую информацию. Что немаловажно, прибор очень прост в использовании и измерение показателей не займет много времени. Кроме того, необходимо отметить высокое качество изготовления, которое отличает рассматриваемое устройство- мультиметр заключен в прочный корпус, который надежно защитит его от повреждений в ходе эксплуатации. UNI-T UT120C- это отличный выбор для ценителей качества в каждой детали.

Отзывы о товаре Мультиметр UNI-T UT120C




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Характеристики
Бренд
UNI-T
Тип товара
Мультитестер
Описание
UNI-T UT120C- это мультиметр, который отлично справится с поставленными перед ним задачами. Данная модель обладает высокой точностью измерения при минимальной погрешности, а качественный дисплей четко отразит всю необходимую информацию. Что немаловажно, прибор очень прост в использовании и измерение показателей не займет много времени. Кроме того, необходимо отметить высокое качество изготовления, которое отличает рассматриваемое устройство- мультиметр заключен в прочный корпус, который надежно защитит его от повреждений в ходе эксплуатации. UNI-T UT120C- это отличный выбор для ценителей качества в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр UNI-T UT120C - этот товар вы можете купить по цене 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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