Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное)
Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатаци. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Перфорация в центральной части кресла способствует дополнительной циркуляции воздуха. Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в 5 положениях. "Антишок-эффект" позволяет мягко менять угол наклона спинки. Плотная набивка, широкие деревянные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье с плотной набикой - просторные габариты обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Сочетание рециклированной кожи с контрастной отстрочкой и деревянных элементов без сомнений подчеркнут статус своего владельца. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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