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Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное)

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Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 9
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 10
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 11
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 12
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 13
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 14
Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 10
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 11
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 12
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 13
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 14
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272045
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
84х84х45
Вес, кг.
26.1

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное)

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатаци. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Перфорация в центральной части кресла способствует дополнительной циркуляции воздуха. Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в 5 положениях. "Антишок-эффект" позволяет мягко менять угол наклона спинки. Плотная набивка, широкие деревянные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье с плотной набикой - просторные габариты обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Сочетание рециклированной кожи с контрастной отстрочкой и деревянных элементов без сомнений подчеркнут статус своего владельца. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Magnum EX-701 (дерево рециклированная кожа черное)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатаци. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время. Перфорация в центральной части кресла способствует дополнительной циркуляции воздуха. Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в 5 положениях. "Антишок-эффект" позволяет мягко менять угол наклона спинки. Плотная набивка, широкие деревянные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье с плотной набикой - просторные габариты обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Сочетание рециклированной кожи с контрастной отстрочкой и деревянных элементов без сомнений подчеркнут статус своего владельца. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

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Доставка
Отзывы


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