Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для дома и интерьера Компьютерные кресла Бюрократ Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл

Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл

Артикул: 311775
  • Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 6
Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 1
Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 2
Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 3
Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 4
Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 5
Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - фото 6
4 490 руб. 
Купить
+ 102 КэтКоинов
Артикул: 311775
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Поделиться:
БрендБюрократ
Тип товараОфисные кресла
Крестовинаметалл
Механизм качаниянет
Ограничение по весу120 кг
Подлокотникинет
Регулировка высоты (газлифт)да
Регулировка под веснет
Материал обивкиткань
Спинкацельная с сиденьем
Тип установкина колесиках
Крестовина металлическая разборная, крашеная под хром. Колеса для паркета/ламината. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 9,95 кг. Габариты: 57х22х47 см.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кресло Бюрократ CH-330M/VELV81 светло-салатовый Velvet 81 крестовина металл - по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...