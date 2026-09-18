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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270983
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Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC4
Levenhuk Zeno Cash ZC4 – карманная модель микроскопа, разработанная специально для проверки банкнот. Для этой цели прибор снабжен ультрафиолетовой подсветкой. Микроскоп пригодится бизнесмену, кассиру и любому человеку, совершающему покупки за наличные. Дополнительная подсветка из пары обычных светодиодов позволяет применять микроскоп для изучения разных объектов на увеличении в 60 крат – например, марок и других предметов коллекционирования. Одно из преимуществ модели Levenhuk Zeno Cash ZC4 – возможность совместного использования со смартфоном или планшетом. В конструкции предусмотрен специальный зажим для крепления к мобильному устройству. Объединив микроскоп с телефоном, вы сможете использовать его камеру для фото- и видеосъемки увеличенного изображения и фиксировать результаты наблюдений. Батарейки для питания подсветки включены в комплект поставки.
Levenhuk Zeno Cash ZC4 – карманная модель микроскопа, разработанная специально для проверки банкнот. Для этой цели прибор снабжен ультрафиолетовой подсветкой. Микроскоп пригодится бизнесмену, кассиру и любому человеку, совершающему покупки за наличные. Дополнительная подсветка из пары обычных светодиодов позволяет применять микроскоп для изучения разных объектов на увеличении в 60 крат – например, марок и других предметов коллекционирования. Одно из преимуществ модели Levenhuk Zeno Cash ZC4 – возможность совместного использования со смартфоном или планшетом. В конструкции предусмотрен специальный зажим для крепления к мобильному устройству. Объединив микроскоп с телефоном, вы сможете использовать его камеру для фото- и видеосъемки увеличенного изображения и фиксировать результаты наблюдений. Батарейки для питания подсветки включены в комплект поставки.
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