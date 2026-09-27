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Набор принадлежностей Bosch X-Line-50 (2607019327) купить с доставкой в Москве
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Набор принадлежностей Bosch X-Line-50 (2607019327)

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Набор принадлежностей Bosch X-Line-50 (2607019327)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
слесарный набор
Количество предметов, шт
50
Кмоплектация
битодержатель, биты, зенкер, нож, сверла, торцевая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
3 300 руб.  3 748 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270916
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Область применения
слесарный набор
Количество предметов, шт
50
Кмоплектация
битодержатель, биты, зенкер, нож, сверла, торцевая головка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
нет
Тип гаечных ключей
нет
Мин. размер ключей, мм
нет
Макс. размер ключей, мм
нет
Количество имбусовых ключей
нет
Количество имбусового ключа
нет
Количество отверток, шт
нет
Количество сверл, шт
24
Тип сверл
по металлу, по кирпичу/бетону, по дереву
Мин. диаметр сверла, мм
1.5
Макс. диаметр сверла, мм
10
Количество бит, шт
18
Тип бит
стандартные
Шлицы бит
HEX (шестигранник), Phillips (крест), Pozidrive (PZ), SL (прямой шлиц), TORX (звездочка)
Количество зубил, шт
нет
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
3
Торцовые головки
торцевые
Мин. размер торцевых головок, мм
7
Макс. размер торцевых головок, мм
10
Посадка головок
1/4 дюйм.
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
1.17

Описание товара Набор принадлежностей Bosch X-Line-50 (2607019327)

Набор инструментов BOSCH X-Line Titanium 2607019327 представляет собой высококачественный торцевой комплект, который состоит из бит, сверл по камню, металлу и дереву. Кроме того, в составе этого набора вы также найдете плоскофрезерные сверла. Все предметы надежно защищены от негативных влияний внешней среды, в том числе и от коррозии. Ручки отличаются максимальным удобством.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками

Отзывы о товаре Набор принадлежностей Bosch X-Line-50 (2607019327)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Область применения
слесарный набор
Количество предметов, шт
50
Кмоплектация
битодержатель, биты, зенкер, нож, сверла, торцевая головка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
нет
Тип гаечных ключей
нет
Мин. размер ключей, мм
нет
Макс. размер ключей, мм
нет
Количество имбусовых ключей
нет
Развернуть
Количество имбусового ключа
нет
Количество отверток, шт
нет
Количество сверл, шт
24
Тип сверл
по металлу, по кирпичу/бетону, по дереву
Мин. диаметр сверла, мм
1.5
Макс. диаметр сверла, мм
10
Количество бит, шт
18
Тип бит
стандартные
Шлицы бит
HEX (шестигранник), Phillips (крест), Pozidrive (PZ), SL (прямой шлиц), TORX (звездочка)
Количество зубил, шт
нет
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
3
Торцовые головки
торцевые
Мин. размер торцевых головок, мм
7
Макс. размер торцевых головок, мм
10
Посадка головок
1/4 дюйм.
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов BOSCH X-Line Titanium 2607019327 представляет собой высококачественный торцевой комплект, который состоит из бит, сверл по камню, металлу и дереву. Кроме того, в составе этого набора вы также найдете плоскофрезерные сверла. Все предметы надежно защищены от негативных влияний внешней среды, в том числе и от коррозии. Ручки отличаются максимальным удобством.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками
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Доставка
Отзывы


Набор принадлежностей Bosch X-Line-50 (2607019327) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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