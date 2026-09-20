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Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 купить с доставкой в Москве
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Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22

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Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 1
Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 2
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Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 5
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Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 8
Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32; Упаковка.
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 1
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 2
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 3
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 4
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 5
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 6
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 7
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 8
  • Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679064
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32; Упаковка.
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х4
Вес, кг.
3.76

Описание товара Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22

Набор комбинированных ключей Gigant GCWS22 (22 предмета) — это профессиональный комплект ручного инструмента, предназначенный для выполнения широкого спектра слесарных, монтажных и ремонтных работ. Расширенная комплектация с популярным размерным рядом от 6 до 32 мм делает набор универсальным решением для автосервисов, производственных мастерских и домашнего использования. Каждый ключ сочетает в себе рожковый и накидной профиль, что обеспечивает удобство работы с различными типами крепежных соединений и повышает эффективность выполнения задач. Все ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается повышенной прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии, влаги и загрязнений, что позволяет использовать набор в условиях повышенной нагрузки и неблагоприятной среды. Прямая форма ключей обеспечивает удобный доступ к крепежу, а эргономичное исполнение способствует комфортной работе даже при длительном использовании. Набор поставляется в удобной сумке, которая обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку инструментов. Все элементы надежно фиксируются в чехле, что помогает поддерживать порядок на рабочем месте и предотвращает потерю ключей. Отсутствие трещоточного механизма повышает надежность конструкции и устойчивость к интенсивным нагрузкам, а миллиметровая система размеров делает набор совместимым с большинством стандартных крепежей. Набор комбинированных ключей Gigant GCWS22 относится к профессиональному классу инструмента и разработан с учетом требований современных мастеров. Продукция бренда проходит многоступенчатое тестирование и контроль качества, что гарантирует соответствие заявленным характеристикам и надежность в эксплуатации. Благодаря высокой прочности, расширенному диапазону размеров и устойчивости к износу, данный набор станет надежным помощником как для профессионалов, так и для автолюбителей, обеспечивая удобство, эффективность и долговечность в работе. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.

Отзывы о товаре Gigant Набор комбинированных ключей 22 шт. в сумке GCWS22




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32; Упаковка.
Количество гаечных ключей, шт
22
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
22
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей Gigant GCWS22 (22 предмета) — это профессиональный комплект ручного инструмента, предназначенный для выполнения широкого спектра слесарных, монтажных и ремонтных работ. Расширенная комплектация с популярным размерным рядом от 6 до 32 мм делает набор универсальным решением для автосервисов, производственных мастерских и домашнего использования. Каждый ключ сочетает в себе рожковый и накидной профиль, что обеспечивает удобство работы с различными типами крепежных соединений и повышает эффективность выполнения задач. Все ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается повышенной прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы. Хромированное покрытие надежно защищает инструмент от коррозии, влаги и загрязнений, что позволяет использовать набор в условиях повышенной нагрузки и неблагоприятной среды. Прямая форма ключей обеспечивает удобный доступ к крепежу, а эргономичное исполнение способствует комфортной работе даже при длительном использовании. Набор поставляется в удобной сумке, которая обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку инструментов. Все элементы надежно фиксируются в чехле, что помогает поддерживать порядок на рабочем месте и предотвращает потерю ключей. Отсутствие трещоточного механизма повышает надежность конструкции и устойчивость к интенсивным нагрузкам, а миллиметровая система размеров делает набор совместимым с большинством стандартных крепежей. Набор комбинированных ключей Gigant GCWS22 относится к профессиональному классу инструмента и разработан с учетом требований современных мастеров. Продукция бренда проходит многоступенчатое тестирование и контроль качества, что гарантирует соответствие заявленным характеристикам и надежность в эксплуатации. Благодаря высокой прочности, расширенному диапазону размеров и устойчивости к износу, данный набор станет надежным помощником как для профессионалов, так и для автолюбителей, обеспечивая удобство, эффективность и долговечность в работе. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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