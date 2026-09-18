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Сумка для инструмента Matrix 90252 купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента Matrix 90252

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Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 1
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 2
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 3
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 4
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 5
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 6
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 7
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 8
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 9
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 10
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 11
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 12
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 13
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 14
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 15
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 16
Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 1
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 2
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 3
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 4
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 5
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 6
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 7
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 8
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 9
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 10
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 11
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 12
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 13
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 14
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 15
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 16
  • Сумка для инструмента Matrix 90252 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269402
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х5
Вес, г.
40

Описание товара Сумка для инструмента Matrix 90252

Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.

Преимущества

  • Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
  • Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
  • Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Matrix 90252




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
Сумка - 1 шт
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.

Преимущества

  • Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
  • Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
  • Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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