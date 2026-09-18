Барабан (65K) XEROX VL B400/B405 101R00554
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
VL B400, B405
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269312
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
VL B400, B405
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х29
Вес, кг.
2.05
Описание товара Барабан (65K) XEROX VL B400/B405 101R00554
Фотобарабан является самой важной и дорогой деталью лазерных принтеров / МФУ. Именно он в наибольшей степени отвечает за качество печати.
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
VL B400, B405
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Фотобарабан является самой важной и дорогой деталью лазерных принтеров / МФУ. Именно он в наибольшей степени отвечает за качество печати.
Барабан (65K) XEROX VL B400/B405 101R00554 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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